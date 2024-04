Gare sportive e percorsi. Gli alunni di tre istituti imparano divertendosi

Successo per gare, percorsi e giochi dell’iniziativa “GiochiAMO Morzenti“ promossa dall’Associazione Genitori per la Scuola Morzenti. Spiega il responsabile Giuseppe Savaré: "Tutte le classi della scuola dell’infanzia e della primaria dell’Istituto Comprensivo Morzenti di Caselle Lurani, Castiraga Vidardo e Sant’Angelo hanno partecipato all’iniziativa partita sei anni fa da Sant’Angelo e sospesa solo nei due anni della pandemia. Dall’anno scorso le sfide sono state estese a tutti i plessi dell’Istituto. Gli alunni divisi per classi si sono sfidati in gare sportive, percorsi e giochi, dimostrando un grande spirito di collaborazione, accompagnati dai volontari dell’associazione". Volontari che ringraziano la dirigente scolastica Maria Blandino e tutte le insegnanti: "Per Caselle Lurani aggiungo un ringraziamento al Comune e ai commercianti", specifica Savarè. Che precisa: "L’Associazione Genitori per la Scuola Morzenti è un supporto fondamentale anche per le attività extracurricolari: promuove progetti e organizza eventi. Inoltre affianca l’Istituto nella partecipazione ai bandi e supporta i genitori arricchendo l’esperienza scolastica dei loro figli".

P.A.