Futuro della scuola materna: "Ci sia una parola definitiva"

"Il 10 febbraio si sono chiuse le iscrizioni alle scuole pubbliche e il sindaco Marinella Testolina non ha ancora deciso il futuro della scuola materna di Santo Stefano Lodigiano. Ora il tempo è scaduto: chiediamo che la Giunta e il primo cittadino si esprimano in modo definitivo sul futuro del plesso di piazza Roma perché è un diritto delle famiglie sapere se ci sarà o no ancora il servizio in paese dal prossimo anno". Ieri è arrivata la presa di posizione del consigliere di minoranza del Comune di Santo Stefano Lodigiano Mauro Bonfanti per cercare di rompere il silenzio che, da qualche giorno, sta gravando sulle sorti del servizio. Lo ha fattp tramite una lettera aperta per tentare di dare una scossa alla vicenda anche alla luce del medesimo silenzio calato dopo la lettera dei rappresentanti dei genitori spedita al Prefetto per chiedere un aiuto nel tentare di salvare il plesso. Ieri, al sindaco, è stato chiesto di fare il punto sua tortuosa vicenda, ma si è solo limitata a dire che la situazione è "in fase di stallo".

M.B.