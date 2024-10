Sgominata la banda dei predoni dei trattori: tre in cella, caccia ai soci. Nel mirino decine di costosi mezzi agricoli

Lodi – Sgominata la banda dei predoni dei trattori: i carabinieri della sezione operativa del Nucleo radiomobile della Compagnia di Lodi hanno individuato la gang che scorrazzava in diverse province, da Milano e le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Monza e Brianza, compiendo decine di razzie di costosi mezzi agricoli. Erano ormai diventati il terrore degli agricoltori ma, al termine di una complessa attività di indagine, i militari dell’Arma hanno fatto scattare le manette per quattro indagati, di nazionalità rumena, italiana e moldava, alcuni dei quali con precedenti specifici, dando seguito all’ordinanza del Gip del Tribunale di Lodi che ha applicato la misura cautelare di custodia in carcere.

L’attività investigativa, denominata “Tractors 2023”, era iniziata nella primavera dello scorso anno quando, in diverse zone della provincia, si registrarono furti in aziende agricole, circostanza che aveva preoccupato l’intero comparto: infatti, secondo gli investigatori, gli indagati sono ritenuti responsabili di ben 37 colpi commessi tra il febbraio 2023 e lo stesso mese di quest’anno, con la sottrazione, nello specifico, di 27 mezzi per un valore complessivo superiore ad un milione di euro mentre 17 sono stati recuperati.

I carabinieri, tramite appostamenti ed intercettazioni, sono riusciti a disarticolare la gang che agiva con un modus operandi ormai collaudato: dopo aver individuato gli obiettivi da colpire con minuziosi sopralluoghi per verificare la presenza “in loco” di eventuali problematiche di natura logistica quali telecamere, vigilanza privata o posti di controllo delle forze dell’ordine, procedevano a rubare il mezzo agricolo, parcheggiandolo in casolari abbandonati per poi recuperare e trasferire, in un secondo momento, il mezzo all’estero con l’impiego di autoarticolati.

Proprio un componente della banda era già stato arrestato lo scorso dicembre a Cernusco mentre stava spostando una pala meccanica rubata a Peschiera Borromeo. Tre dei quattro ricercati sono stati rintracciati a Milano, Vimodrone e Carugate e per loro sono scattate le manette: due sono stati condotti presso la casa circondariale di Lodi mentre uno a San Vittore. Inoltre, sono ancora in corso accertamenti investigativi per rintracciare un altro componente della banda. Cinque persone sono coinvolte e risultano indagate in stato di libertà.