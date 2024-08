Un altro colpo della banda dei trattori

RICENGO (Cremona)

Brutta sorpresa per un agricoltore che ieri all’alba non ha più trovato il trattore. La banda che da qualche settimana ruba macchine agricole nelle cascine cremasche e cremonesi – furti si segnalano anche nel Lodigiano e nel Pavese – ha colpito ancora. Un agricoltore di Bottaiano l’altra notte aveva lasciato il trattore, come si usa fare, nel campo dove grazie a una turbina prelevava acqua da una roggia per immetterla nel campo. Ieri mattina all’alba, quando è andato a riprenderlo, non l’ha più trovato. Un furto facile per i ladri che stanno operando in zona, visto che non c’era nessuno a vigilare. Intanto il derubato ha inviato la foto del trattore sparito con il numero della targa, caso mai qualcuno lo incroci.

Gli agricoltori stanno dando una mano al collega derubato, andando a cercare nei capannoni vuoti della zona. I ladri infatti nascondono i mezzi razziati in costruzioni in disuso e isolato. Poi, la notte dopo il furto, arrivano con un grosso Tir e caricano il trattore, insieme ad altri a loro volta rubati, per portarlo al di là della frontiera, magari in Romania, dove è possibile rivenderlo integro o a pezzi.

Il derubato ieri ha presentato denuncia ai carabinieri. I furti di trattori che riguardano la nostra provincia sono già una decina in poche settimane. Agli inizi del mese sono stati trovati cinque trattori rubati in un capannone dismesso di Cremona. I carabinieri di notte hanno seguito un Tir arrivato al capannone per caricare i trattori. A metà mese ne sono spariti altri quattro in poche notti nel Cremasco. Tre sono stati ritrovati dagli stessi agricoltori derubati in un capannone dismesso a Madignano, mentre del quarto c’era solo la targa.

P.G.R.