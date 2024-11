Furti sulle auto in sosta nelle aree di servizio lungo l’A1: scattano 3 arresti

Somaglia (Lodi) – Stavano rubando su auto in sosta all’interno dell’autogrill di Somaglia est lungo l’Autostrada del Sole, ma le forze dell’ordine li hanno fermati e tratti in arresto.

Si tratta di tre persone che, alcuni giorni fa, sono state colte in flagranza mentre stavano colpendo in serie. I tre soggetti, a bordo di una Lancia Y, avevano già compiuto nei giorni precedenti alcuni furti sempre ai danni di vetture lasciate nel parcheggio e sempre nelle aree degli autogrill lungo l’asta dell’A1; per esempio, il 24 ottobre scorso, sempre a Somaglia Est, i ladri erano stati scoperti dai proprietari ed erano fuggiti non facendosi scrupoli nei confronti di coloro che hanno cercato di fermarli e che si sono feriti. I ladri, però, in quella occasione, erano stati notati e da qui sono iniziate le indagini degli inquirenti che hanno individuato il veicolo utilizzato per la fuga.

Messo nel mirino la macchina, per le forze dell’ordine è stato poi facile tenerla d’occhio e, alla prima occasione, l’hanno notata entrare in A1 ed effettuare diverse soste fino ad Arda est, in provincia di Piacenza. Osservati e pedinati, i malviventi non hanno avuto quindi scampo: sono stati quindi pizzicati in flagranza mentre rubavano una valigia da un veicolo parcheggiato di fronte l’ingresso della stazione di rifornimento. Con l’ausilio di altri equipaggi, le forze dell’ordine sono riuscite ad intercettare e fermare subito dopo l’autovettura che, nel frattempo, si stava dando alla fuga.

Arrestati poco dopo, parte della refurtiva, che corrispondeva anche a un altro furto perpetrato dagli stessi poco prima nell’area di servizio di Somaglia ovest, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. I tre malviventi, con precedenti specifici, sono stati poi condannati dal Tribunale di Piacenza con rito direttissimo. Fra loro, il conducente arrestato era risultato privo di titolo di guida in quanto mai conseguito: quindi è stato anche denunciato per il reato di guida senza patente.