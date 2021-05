Maleo (Lodi) - Si incendia furgone con a bordo due cavalli, salvi per miracolo. Un incendio, avvenuto sulla strada statale Mantovana 234 di Maleo, al chilometro 52.500, ha tenuto col fiato sospeso. Il conducente di un furgone, che viaggiava con due cavalli sul mezzo, ha improvvisamente preso fuoco per un guasto. L'uomo al volante per fortuna si è accorto subito che qualcosa non andava, ha accostato il veicolo ed i due equini sono stati evacuati in attesa di aiuto. Nessuno quindi, nonostante l'ingente pericolo è rimasto ferito. Il rogo, che ha presto lambito il veicolo, è stato spento dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Casale, arrivati in posto con l'autopompa. Ci sono stati però danni. Non sono invece rimasti coinvolti terzi mezzi di passaggio.

