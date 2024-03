Funziona la ciclostazione. Utenti quadruplicati

Il servizio della ciclostazione ora funziona e i numeri lo dimostrano: i pendolari fruitori che accedono allo scalo in bici, nel 2023, sono passati da 15 a 54. Merito della riqualificazione messa in atto tempo fa dal Comune che ha reso gratuita la fruizione con il solo pagamento di dieci euro una tantum per poter prendere la tessera. La struttura era stata ristrutturata in diverse parti: era stata sigillata la copertura perché erano state accertate diverse infiltrazioni d’acqua mentre gli stalli sono stati rinforzati. Anche gli ingranaggi dove collocare le due ruote erano stati rimessi a nuovo. Ora per chi vuole rinnovare la card o iniziare ad usare il servizio (sono disponibili 120 posti all’interno), può farlo compilando un modulo e trasmetterlo in municipio, via mail o presentandosi di persona, entro il 15 aprile.M.B.