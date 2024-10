Fugge dalla Polizia locale. E rischia di investire un agente

Si era fermato a bordo strada e una pattuglia di agenti della Polizia Locale dell’Unione Nord Lodigiano si sono insospettiti e, avvicinandosi alla vettura, hanno notato che l’individuo al volante, curvo in avanti, stava evidentemente consumando sostanze stupefacenti. L’uomo, alla vista dei “ghisa“, ha visto bene di rimettersi in marcia e ripartire a tutta velocità, noncurante del fatto che un operatore si era affiancato alla vettura per dirgli di tirare giù il finestrino ed identificarsi. Un 28enne, nella serata di lunedì attorno alle 20.30, in territorio del Comune di Zelo Buon Persico, nei pressi della variante alla provinciale 16 che permette di raggiungere la frazione Mignete, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e procurato allarme. L’uomo, infatti, residente in un comune vicino, ha rischiato di investire l’agente, bloccandosi solo all’imbocco della piccola frazione.

Sul posto è intervenuta successivamente anche una ambulanza della Croce Rossa poiché il 28enne, una volta fermatosi, ha detto di non sentirsi troppo bene ed è stato quindi trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale per un controllo. Oltre alle denunce penali, per lui scatteranno anche sanzioni amministrative pesanti ed altri deferimenti tenuto conto che il 28enne è stato sottoposto anche al test antidroga.

