Fondazione Opere Pie e Asm. Rebus direttivi da rinnovare

Scadenze e rebus rinnovi per l’amministrazione comunale di Codogno che, nel 2025, sarà chiamata a dipanare alcuni nodi relativi ad un paio di enti chiamati al cambio dei direttivi. I cda di Fondazione Opere Pie e della multiservizi Asm sono, infatti, al capolinea. La prima che dovrà decidere il nuovo organigramma sarà la Fondazione di via Ugo Bassi. La scadenza è il 26 gennaio e nei sette nomi del cda (presidente compreso) ci saranno, come da regola, tre persone indicate dal sindaco, uno dalla Fondazione Comunitaria della provincia di Lodi, uno dalla onlus Il Samaritano. A loro cinque spetterà scegliere, nella prima seduta, gli altri due membri in una rosa di quattro persone residenti a Codogno indicate dal sindaco. L’iter per la presentazione delle candidature dei cittadini è già iniziato. Tutte devono essere protocollate entro il 13 gennaio. Il presidente uscente è Gianni Stringhetti, che i rumors danno come disponibile al bis. In questa tornata i rinnovi avranno un soggetto politico più “forte“ da tenere in considerazione visto che, ora, gli assetti e gli equilibri sono mutati e Forza Italia è tornata a contare. Per la multiservizi Asm il presidente Andrea Negri sicuramente passerà la mano. M.B.