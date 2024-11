Finti tecnici dell’acqua derubano due coniugi. La fuga su un’auto grigia

La banda dei falsi tecnici è tornata a colpire ai danni di pensionati. Ieri mattina, verso le 11 i soliti ignoti, questa volta “mascherati“ da tecnici dell’acqua, hanno raggirato due coniugi di Codogno. Il colpo è andato a segno in via Adda dove le malcapitate vittime, marito settantacinquenne e moglie di tre anni più giovane, credendo nella buona fede dei tre uomini, dai modi affabili, che gli si sono presentati alla porta, li hanno lasciati entrare nella propria abitazione. Con la classica scusa del problema all’acqua, che avrebbe potuto danneggiare, per una perdita, i loro averi, gli intrusi hanno detto agli anziani di mettere da parte i soldi e alla fine sono fuggiti con un bottino di mille euro. Sono poi scappati a bordo di una Volkswagen grigia. Carabinieri e polizia locale ora gli stanno dando la caccia. Solo mercoledì falsi tecnici del gas avevano raggirato coppia di pensionati, residenti a Casalpusterlengo, nella zona residenziale tra la via Emilia ss 9 e la provinciale 234, per poi fuggire con gipoielli e contanti. In tutto avevano sottratto 2mila euro e preziosi il cui valore era da quantificare. Inoltre giovedì sera in via Don Ravera a Corno Giovine uno sconosciuto ha cercato di entrare in una casa rompendo un vetro, ma è stato scoperto ed è scappato inseguito per un breve tratto dal proprietario. Sul posto poi i carabinieri.P.A.