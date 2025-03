Finisce il turno al night club, molestata da un cliente del locale

Una ragazza a fine turno esce dal night club Matrix di Orio Litta e viene affrontata da un cliente del locale che la importuna. L’episodio è avvenuto attorno alle 4 del mattino tra giovedì e venerdì all’esterno del night in località Cascina Marmora, a pochi passi dal tratto di Provinciale 234 in territorio di Orio Litta. Da una prima ricostruzione, la ragazza che lavora come intrattenitrice nel locale stava raggiungendo la propria macchina nel parcheggio quando le si è avvicinato un uomo, forse un cliente che l’aveva attesa fuori, aspettando il termine della serata.

Ne è nata una discussione tra i due, mentre in soccorso dell’amica è arrivata un’altra donna che ne ha preso le difese. Il litigio è terminato con lo strattonamento e spintonamento nei confronti di una delle due, una trentacinquenne, da parte del molestatore. La donna ha richiesto l’intervento del 118 e sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Azzurra di Chignolo Po, che ha trasferito la vittima in codice verde al Pronto soccorso del Maggiore di Lodi dove è stata medicata.

Sul posto è sopraggiunta anche una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Codogno, che ha ascoltato la versione della vittima mentre il presunto aggressore si era già allontanato. Forse i due già si conoscevano ma gli inquirenti stanno ancora effettuando le verifiche del caso.