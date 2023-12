Finisce contro un muro. Grave un automobilista

Si è schiantato contro il muro perimetrale di una casa disabitata, lungo la ex-Ss10 “Padana Inferiore“ a Montebello della Battaglia, nel tratto verso Casteggio dopo la rotatoria all’incrocio con la Sp1 Bressana-Salice. La sua Alfa Romeo Giulietta si è ribaltata su se stessa e dopo una terribile carambola ha terminato la corsa sulla carreggiata. Il conducente, 27enne residente a Sarezzano, in provincia di Alessandria, è rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto, estratto grazie all’intervento dei vigili del fuoco e trasportato con la massima urgenza, con l’ambulanza in codice rosso, al Policlinico San Matteo di Pavia, dov’è stato ricoverato in Rianimazione, con prognosi riservata. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Casteggio. S.Z.