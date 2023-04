Fine incarico per due commissari

Sono 11 i comuni pavesi chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco. Otto le amministrazioni arrivate alla scadenza naturale, mentre nel caso di Zerbo e di Portalbera gli elettori dovranno tornare alle urne a causa della prematura morte dei loro sindaci, Pierluigi Bruni che a Portalbera era stato eletto per il terzo mandato e Gianmario Polloni che a Zerbo indossava la fascia tricolore dal 2019. Sospesa e poi decaduta in base alla legge Severino pure Cinzia Gazzaniga sindaco di Pinarolo Po. A Borgarello l’uscente Nicola Lamberti che ha governato per due mandati non si ricandida. Alla guida di “Progetto civico” ci sarà Alberta Samuele che oggi siede in Consiglio. Candidato della lista di centrodestra è Matteo Racheli, esponente della lista “Crescere insieme a Borgarello”. Due i centri lomellini al voto, Castello d’Agogna e Alagna. Nel primo caso il primo cittadino uscente William Grivel cercherà di ripetere il successo con la lista “La Torre civica-Più concreta” a contendergli la poltrona il “Grande nord”, lista composta da esponenti politici di altri comuni.

Ad Alagna, invece, si presenterà ancora la “Lista civica indipendente” dell’attuale sindaco Riccardo Ferrari e “Alternativa per Alagna”, che oggi siede minoranza, con Adriano Gioncada. Una donna, Paola Brandolini, invece, cercherà di strappare il municipio di San Damiano al Colle all’uscente Cesarino Vercesi, che punta al tris. Un altro Vercesi, ma Flavio dopo 30 anni con la fascia tricolore non sarà più in corsa a Bosnasco con “Uniti per Bosnasco“ e in corsa per la successione ci sarà Barbara Varesi. A Portalbera, il vicesindaco Maurizio Gramegna prova a conquistare la fascia, mentre a Mezzanino tenta la riconferma Adriano Piras con “Mezzanino in grande”.Manuela Marziani