Festa del salame nobile. Stand dei prodotti tipici subito presi d’assalto

Folla delle grandi occasioni, in piazza del Duomo, per la seconda edizione della Festa del Salame nobile cremasco con taglio... della striscia di salamini all’inaugurazione, presenti tutti, politici e vip. Stand con un sacco di leccornie, cuochi che tagliavano fette di salame da distribuire al pubblico, ma anche tante altre delizie per il palato dei cremaschi e non accorsi. Allestito anche un grande palco in un angolo della piazza per far parlare la politica. Oggi il programma prevede “I segreti di Pia e Rosetta“: omaggio alla cucina cremasca dove si parla di tortelli, alle 10.30 e Maiale felice, salame buono alle 11.30 con Enrico Locatelli, medico veterinario e presidente di Coldiretti Cremona e Roberta Schira, scrittrice e critica gastronomica. A mezzogiorno aperitivo con Anga. Nel pomeriggio, majorettes di Pandino e banda Verdi di Ombriano. Alle 15.30 “Bestiario e dintorni“, poesie e aneddoti in dialetto con Valeriano e Rosellina Poloni. Alle 15 “Le polpette di Crema“, per bambini, con merenda. Alle 16.30 “Gara del salame“, con lo chef Carlo Alberto Vailati presidente della giuria e alle 18 premiazioni.Infine musica e degustazioni con The Naamloos. Unica assente la Treccia d’oro che ha visto chiudere i battenti della pasticceria d’elezione proprio giovedì. P.G.R.