Festa del minibasket a Codogno. La “San Carlo Cup“ raddoppia

Ci sarà una seconda edizione della “San Carlo Cup“, in onore del “ papà“ delle patatine San Carlo il compianto concittadino Francesco Vitaloni premiato tra l’altro lo scorso anno con il “Codognese benemerito“. La sfida sportiva aveva debuttato nel 2023, quando Codogno, nell’anno in cui celebrava il titolo di “Comune europeo dello sport“ aveva promosso una giornata speciale dedicata al mini basket. "Quest’anno la manifestazione raddoppia – ha annunciato il sindaco Francesco Passerini – e le giornate saranno due". Le location saranno sempre il palasport di viale Resistenza e il palacampus Assigeco.

Si gioca il 29 e 30 marzo, le finali saranno sabato 30 marzo alle 9 per nono e decimo posto; alle 10 per settimo e ottavo posto, sempre al palazzetto dello sport. Invece al palacampus Codogno: alle 10.30 gara per il quinto e sesto posto; alle 11 per il terzo e quarto posto; alle 11.45 per il primo e secondo posto. "Già il numero degli aderenti parla chiaro, dai 90 ragazzi del 2023, ai 140 del 2024, che arriveranno anche da fuori regione" hanno aggiunto Filippo Franciamore e Matteo Spotti della società codognese dilettantistica Robur et Fides, curatrice dell’evento. "Continua anche la collaborazione con la San Carlo, sponsor dell’evento, che fornisce gadget, brand, quintali di prodotti, magliette, medaglie" ha ricordato il sindaco. Per la seconda edizione giocheranno i ragazzi della categoria Aquilotti big, i bambini nati nel 2013-2014. Saranno presenti 10 squadre. Nel girone A: Robur et fides blu; Basket Lodi; Malaspina Sport Team; Basket Jolly Reggio Emilia; Pallacanestro Fulgor Fidenza. Girone B Robur et Fides Bianca; Libertas Cernusco; Pallacanestro Pizzighettone; Robur et Fides gialla; Juvi Cremona Basket 1952. Paola Arensi