Ferrari candidato sindaco: "Gesto di riconoscenza"

Giuseppe Ferrari (nella foto) di 61 anni, sposato e padre di un figlio, nato e residente da sempre a Livraga, frazione Pantigliate, diplomato all’agraria Tosi di Codogno, laureato all’Università di Milano, facoltà di Medicina veterinaria, in Scienze della produzione animale e lavora in un’azienda che si occupa di distribuzione del farmaco con uso zootecnico, si candida a sindaco alle prossime elezioni amministrative in paese. "Ho scelto di candidarmi a sindaco perché devo essere riconoscente al mio paese: sento senso di appartenenza a una comunità, che mi ha trasmesso i classici valori della famiglia, del rispetto, della serietà, della concretezza – dice –. La lista sarà civica, “Insieme per Livraga“, trasversale, apolitica. Il gruppo è numeroso, da cui attingeremo nominativi da presentare in lista e gli altri faranno da supporto nelle varie commissioni". Circa 40 anni fa Ferrari era stato consigliere comunale a Livraga, quando era sindaco Guido Duccio Castellotti. P.A.