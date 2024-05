Fede, cultura ma non solo, creato un salvadanaio speciale: salverà tre parrocchie garantendo sostegno e migliorie

Lodi, 4 maggio 2024 – Tre nuovi fondi e tredicimila euro di finanziamento per iniziative culturali a favore dei lodigiani.

Queste le proposte approvate dal consiglio di amministrazione della Fondazione Comunitaria di Lodi nell’ultima seduta, che si è svolta nei giorni scorsi.

"Proseguiamo – commenta il presidente Mauro Parazzi – secondo due direttrici che da tempo ci vedono impegnati: da un lato come diretti sostenitori di iniziative nell’ambito della cultura, dall’altro nello storico ruolo di intermediari filantropici".

I tre fondi sono stati attivati da don Alessandro Lanzani, sacerdote che al momento sovrintende a tre parrocchie del Basso Lodigiano per le quali è stato creato un “salvadanaio” speciale, su cui far confluire offerte e donazioni e dal quale attingere in caso di bisogno di denaro per sostenere interventi e migliorie.

Le tre parrocchie, che hanno avuto un fondo intestato per ciascuna, sono quella dei Santi Cosma e Damiano Martiri di Camairago, la parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio Martiri di Maleo e la parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Cavacurta.

Possono ricevere donazioni, lasciti e donazioni in memoria disposti da privati cittadini, enti e imprese.

Sul fronte della cultura invece la Fondazione Comunitaria di Lodi ha deciso di assegnare dei contributi a un progetto intitolato “La poesia e il Colore. Giorgio Belloni”, promosso dal Comune di Codogno in parternariato con la Raccolta Lamberti. Sarà eseguita un’analisi scientifica di cinque opere del pittore Giorgio Belloni, esposte nella Raccolta Lamberti di Codogno. Saranno eseguite la spettroscopie all’infrarosso con tre punti di analisi per ogni dipinto, il falso colore per dettaglio e delle analisi affidate all’Università dell’Insubria con il coordinamento di Elena Lissoni. I risultati verranno divulgati nella monografia dell’artista in corso di elaborazione e sul sito web del progetto, ma potranno essere utilizzati anche nell’ambito di laboratori didattici per le scuole secondarie. Costo dell’iniziativa 3mila euro.

Infine la Fondazione Comunitaria ha assegnato 7mila euro all’Accademia Musicale Gaffurio per la realizzazione di una rassegna musicale con tre concerti di musica classica dedicati al barocco, al repertorio pianistico e ai capolavori di Puccini, con un evento che avrà interpreti di livello internazionale coordinati da Leo Nucci. L’Associazione musicale Gerundia, invece, ha ottenuto 3mila euro per una rassegna di quattro concerti che valorizzeranno lo splendido complesso architettonico di Santa Chiara Nuova, l’antico convento delle Clarisse del 1459 ancora poco conosciuto dagli abitanti nel nostro territorio.