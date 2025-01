Fece una rapina nel Lodigiano. La condanna è definitiva e finisce in cella a Crotone

Venne accusato e condannato per rapina, sostituzione di persona e resistenza a pubblico ufficiale, ora finisce in carcere. Nel pomeriggio di giovedì, la squadra mobile di Crotone ha arrestato, notificandogli un ordine di esecuzione pena, un 33enne. L’uomo è stato condannato a due anni e dieci mesi di reclusione in via definitiva. Era infatti stato processato per reati commessi nel comune di Lodi nel 2019. In particolare, i poliziotti, dopo attente ricerche condotte in sinergia con i colleghi del Commissariato di Gela, hanno individuato il cittadino mentre si trovava nei pressi del centro del comune calabrese. P.A.