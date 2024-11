Ex studente diventa prof per un giorno

Mattia Esposito, venticinquenne di Lodi, ex studente del professor Francesco Algieri ha tenuto ieri (e l’esperienza sarà ripetuta anche oggi) una lezione speciale sulla pizza agli studenti del secondo anno dell’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità alberghiera dell’Istituto Einaudi di Lodi dove lo stesso Algieri insegna. Mattia già dai tempi delle scuole superiori aveva iniziato a fare lo stage in un nota catena di pizzerie. La sua passione lo spingeva a svegliarsi alle 5 tutte le mattine per raggiungere con i mezzi Locate Triulzi, dove si trovava la pizzeria. Completato il percorso scolastico ha iniziato la sua esperienza in Spagna a Gran Canaria per proseguire poi come capo pizzaiolo in Madagascar in una pizzeria napoletana e poi sempre come “capo pizzaiolo“ all’Isola d’Elba. Il venticinquenne ha anche partecipato, dal 9 all’11 aprile di quest’anno a Parma, al Concorso Mondiale sulla pizza classificandosi ventitreesimo su settecento pizzaioli. La sua idea di pizza è base napoletana con condimento “gourmet”. Agli attuali studenti del secondo anno dell’istituto Einaudi Mattia Esposito ha spiegato quanto è importante conoscere le materie prime per la preparazione di pizze e focacce, l’importanza della lievitazione, i segreti per scegliere la farina più adatta alle proprie esigenze. Ha spiegato poi come preparare impasti digeribili e naturalmente ha preparato insieme agli studenti l’impasto che ha poi steso e farcito. Alla fine si è svolta la degustazione. Gli studenti hanno posto a Mattia tante domande su come era nata la sua passione e sul come fa ad inventare i gusti delle sue pizze. Soddisfazione per questa lezione speciale viene espressa dalla dirigente Laura Majocchi che da sempre apre la scuola al territorio e a queste opportunità di orientamento per gli studenti.