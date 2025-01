Ex scuola elementare, nessuna offerta presentata. Sarà rimessa all’asta con un prezzo inferiore

La gara per la alienazione della ex scuola elementare di San Rocco al Porto, nella frazione Mezzana Casati, è andata deserta. Il Comune è proprietario dell’immobile e da tempo l’amministrazione retta dal sindaco Matteo Delfini ha espresso la propria intenzione di alienare l’immobile. "La decisione arriva in quanto non è una struttura di specifico interesse, se non quello di risorsa da valorizzare" chiariscono nella delibera gli amministratori. Il bene era stato quindi inserito, con deliberazione di consiglio comunale 29 del 19 dicembre 2023, nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Anno 2024". Il 19 novembre era stata indetta la procedura di asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara indicato nel bando di gara. Il prezzo a base d’asta era di 95.207,17 euro. Ma la gara è andata deserta. Il sindaco commenta: "Sicuramente sarà rimessa all’asta con un prezzo inferiore come previsto dalla normativa". P.A.