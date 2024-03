Ex Linificio, si comincia dal parcheggio sotterraneo

Un primo passo per la riqualificazione della zona dell’ex Linificio. È stato infatti pubblicato martedì all’albo pretorio, e vi ci rimarrà per i prossimi 13 giorni, l’avvio di procedura di gara aperta per i lavori di ristrutturazione del parcheggio seminterrato dell’ex Linificio. Un affidamento d’appalto per un intervento che si stima costerà in totale 1milione e 540mila euro, in cui si includono importo dei lavori, costo della manodopera e della sicurezza. L’appalto sarà aggiudicato a chi proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa. L’indizione della procedura aperta si svolgerà in modalità telematica, la gara sarà svolta sulla piattaforma digitale e-procurement dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti: www.ariaspa.it/SINTEL. Presto tutta quella zona della città, che ruota intorno a piazzale Forni, verrà interessata di grandi lavori; questo parcheggio servirà alla città, ma soprattutto al grande polo museale che verrà costruito in quel punto, al posto del Linificio. Si tratta della più grande sfida futura della città, dal costo di circa 20 milioni di euro possibile grazie ai fondi Pnrr. L.P.