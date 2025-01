Ex caserma nel degrado. Cantieri entro l’estate. Sorgerà una palazzina

La rigenerazione urbana prevista per l’ex caserma dei carabinieri di viale Belloni porterà in dote, a livello compensativo, alcune opere migliorative in alcune zone della città. Acquistato da un società privata all’asta nell’aprile dello scorso anno dopo che la proprietà, Aler Lodi-Pavia, l’aveva dismesso, l’immobile con l’area intorno, che si estende per circa 2500 metri quadrati, è dunque pronto per una nuova vita come palazzina residenziale da quattordici appartamenti ad impatto zero. Ogni alloggio avrà il suo box e per i quattro a piano terra sarà previsto anche un piccolo giardino. Un progetto che è già stato fatto visionare all’amministrazione comunale e che è in fase di istruttoria. Quando l’iter sarà concluso (occorrerà anche approvare una variante di destinazione d’uso nel Pgt in quanto al momento è vocata a servizi), l’attuale struttura fatiscente sarà completamente abbattuta e, sulle ceneri, nascerà un nuovo edificio green con una volumetria leggermente superiore rispetto all’attuale. A livello compensativo, il soggetto privato, oltre ad una somma di denaro cash, si è detto disponibile ad effettuare alcuni interventi a scomputo di oneri. L’accordo prevede la realizzazione del tratto di pista ciclabile protetta lungo tutta la lunghezza di via Tondini (ad oggi inesistente e in parte sterrata) e la riqualificazione del marciapiede di viale Belloni antistante l’ex caserma oltre ad una porzione di ciclabile mentre il compratore dell’area si è impegnato a finanziare la riqualificazione della copertura del sottopasso di viale Borsa, cioè la porzione delle due scalinate ad oggi protette con plexiglass di competenza comunale. Uno sforzo da parte del privato il quale assicura che la vendita degli appartamenti sarà a prezzi accessibili in un contesto comunque molto prestigioso, a due passi dal centro, con un’area dismessa e compromessa a livello igienico sanitario che verrà finalmente e completamente riqualificata. La società privata ha auspicato che l’inizio dei lavori sarà tra la tarda primavera e l’estate prossima.