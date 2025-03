Boato nella notte a Merlino, ladri fanno esplodere sportello Postamat: bottino da 25.000 euro

Merlino (Lodi), 8 marzo 2025 – Boato nella notte, nel Lodigiano esplode l’ennesimo postamat. Sono in via di quantificazione i danni e gli ammanchi provocati dal raid notturno della banda dell’acetilene. L’allarme di Poste italiane, colpita dal reato, è scattato a Merlino, all’incrocio tra via Roma (tratto comunale della strada provinciale 191) e via San Francesco, all’una e venti dell’8 marzo 2025.

Uno spaventoso risveglio per chi vive nel circondario ed è stato svegliato di soprassalto dal forte rumore provocato dalla violenta deflagrazione. Lo sportello si trovava in una apposita “casetta” allestita in centro paese per garantire il servizio, nonostante in quel punto manchi la Posta. A causa dell’esplosione, l’intero impianto e il locale sono andati distrutti, con conseguenze pesantissime. Così come successo, nei mesi scorsi, in altri sportelli dei piccoli paesi del centro-nord del Lodigiano.

Ora le forze dell’ordine cercheranno quindi di capire chi possono essere i responsabili e se la banda, composta certamente da più di una persona, potrebbe essere la stessa delle razzie precedenti. Quel che è certo, anche se la cifra è ancora in via di quantificazione, è che sono stati saccheggiati parecchi contanti. Per via del fine settimana in arrivo, infatti, l’erogatore era stato caricato.

I vigili del fuoco, intervenuti con una autopompa, hanno messo in sicurezza il postmat e l’area. Ora è caccia all’uomo. L’importo della razzia non è ancora stato quantificato con precisione ma sarebbe intorno ai 25mila euro. Le indagini sono portate avanti, con stretto riserbo, dai carabinieri della compagnia di Lodi, intervenuti per i rilievi. Al momento non ci sono dettagli su quanti uomini e con quali mezzi abbiano agito.