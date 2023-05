Elezioni amministrative del 2024 Il centrosinistra ascolta i cittadini

Il nome del candidato che riunirà le anime del centrosinistra nella sfida al centrodestra dell’attuale sindaco Elia Delmiglio (che si rimetterà in gioco) alle amministrative 2024 non c’è ancora ma, al momento, l’unico vero personaggio che si sta ritagliando un ruolo da “protagonista“ nelle varie uscite pubbliche (conferenze stampa, assemblee, Consigli comunali) è l’attuale consigliere della lista civica “Tutti per Casale“ ed ex assessore al Bilancio, Massimo Pagani. E negli ambienti progressisti non ci si nasconde ormai più rispetto al fatto che il figlio dell’ex primo cittadino Angelo Pagani potrebbe veramente essere lo sfidante giusto per riconquistare il Comune. Un’altra “prova“ c’è stata lunedì sera, nel salone Al Cubo, quando Pd e Tutti per Casale hanno organizzato la serata dal titolo “il Futuro di Casale insieme“, promossa per raccogliere i pensieri dei cittadini sulla città e le frazioni. E’ stato proprio Pagani ad “aprire“ l’assemblea con una fotografia della città, attingendo al Dup, il documento unico di programmazione: demografia, immigrazione, natalità, reddito.

I cittadini hanno poi offerto i loro spunti di riflessione: per il trasporto pubblico vorrebbero un “tavolo“ regolare tra Regione, Trenord e comitato pendolari. Sulla sanità è stato sottolineato che occorre riprendere il progetto del polo socio sanitario e garantire locali attrezzati per i medici di famiglia. Focus anche sul recupero di beni storici come Palazzo Lampugnani. I cittadini si sono dimostrati preoccupati per lo stato dei servizi sociali. "Abbiamo ascoltato attentamente e ci impegneremo ad allargare questa fase iniziale di confronto" ha spiegato Lorenzo Bertini, segretario di circolo del Pd. Mario Borra