Due milioni vinti nel Pavese: "Vadano a chi ne ha bisogno"

ALBUZZANO (Pavia)

"Ecco la matrice del biglietto che ha vinto due milioni. Chi l’ha acquistato? Non lo sappiamo". Clara Delmonte, titolare del bar-tabaccheria alla frazione Vigalfo di Albuzzano, mostra la prova. Con il fratello Guglielmo e sua moglie Ombretta Beccaria e la figlia Luna, tutti uniti dietro al bancone anche se ieri era giorno di chiusura, hanno già appeso il cartello con l’eccezionale vincita. E un paese non si parla d’altro.

"Il commento più diffuso – riferisce il sindaco Marco Tombola – è la speranza che i due milioni siano andati a qualcuno che ne abbia bisogno. Se sia di Albuzzano, non lo sappiamo. Resta la soddisfazione che si parli del paese per qualcosa di positivo. Come Comune negli ultimi anni abbiamo cercato di fare tanto per rendere Albuzzano più attrattivo". E ora il borgo è stato baciato dalla fortuna. Almeno per la vendita del biglietto con il terzo premio, anche se non è affatto scontato che il vincitore abiti qui.

"Abbiamo una clientela molto eterogenea – spiega la titolare del bar-tabaccheria lungo l’ex Statale 235 Pavia-Lodi – sia residenti sia gente di passaggio sulla Statale".

"Quest’anno abbiamo venduto circa 200 biglietti, meno del solito – dice il fratello della titolare – e l’identikit di chi acquista un tagliando della Lotteria Italia è diverso da chi ad esempio gioca ai Gratta&Vinci. Qualche biglietto lo abbiamo venduto a clienti del posto ma soprattutto a quelli di passaggio". La vincita più consistente nella stessa ricevitoria risale al 2013, una quaterna al Lotto per 60mila euro. Negli ultimi anni solo qualche Gratta&Vinci da 10mila euro.

Stefano Zanette