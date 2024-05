Due grandinate una dopo l’altra. Colture a rischio

Due grandinate in meno di 24 ore, Lodigiano sferzato dal maltempo. Intorno alle 13 di ieri una nuova pioggia ghiacciata è caduta con violenza sul capoluogo e sulla provincia. C’erano ancora a terra, a Cavenago D’Adda, i resti della violenta tempesta che si era abbattuta sul Lodigiano nella prima serata di mercoledì. Dopo che alle 18 il violento maltempo si è abbattuto in diverse zone del Lodigiano con pioggia intensa, forti raffiche di vento e abbondante grandine, sono state registrate diverse richieste di aiuto. In poche ore, nella notte tra mercoledì e ieri, le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi e del Distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano hanno fatto la spola tra in diverse abitazioni private di Cavenago. Alcuni locali si sono infatti allagati perché non hanno retto alla bomba d’acqua.

Sette i maggiori interventi, concentrati tra le 19,30 e le 21 di mercoedì. Danni causati dalla tempesta a Cavenago d’Adda in via Roma, in via Santuario e via De Gasperi. In paese ieri mattina erano ancora ben visibili i cumuli di grandine a lato delle strade. A essere messi a dura dall’imperversare del cattivo tempo di questi ultimi giorni sono soprattutto gli agricoltori che stanno cercando di ultimare le semine o, per esempio sulle colline di San Colombano al Lambro, hanno la necessità di trattare le viti per impedire che vengano danneggiate dai parassiti. Le continue piogge rendono complicato stabilire tempi e modalità di lavoro, rischiando di rallentare e compromettere la stagione agricola.

P.A.