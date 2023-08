Dramma a Varazze Pensionato stroncato da un malore in acqua

Una giornata di mare si trasforma in tragedia. Un pensionato di Sant’Angelo, che ieri mattina si trovava sulle spiagge di Varazze, si è improvvisamente sentito male e ha perso la vita. Il dramma si è consumato davanti alla spiaggia libera, vicino al molo di Santa Caterina. L’uomo era appena entrato in acqua per rinfrescarsi, quando si è sentito male. Tre bagnini lo hanno portato in riva prestando immediato soccorso. In pochi minuti è sopraggiunta la Croce Rossa col personale del 118, oltre alla Guardia Costiera e a una pattuglia della Polizia Locale. Ma tutto, purtroppo, è stato inutile.