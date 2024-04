Dopo le restrizioni Covid. Igiene urbana peggiorata: "Torniamo a sensibilizzare"

"Dopo il periodo delle restrizioni anti Covid, decoro e igiene urbana sono peggiorati, riprende la campagna di sensibilizzazione e inaspriremo le sanzioni". Lo hanno annunciato il sindaco di Codogno Francesco Passerini e il presidente della partecipata Asm, Andrea Negri, realtà che si occupa della gestione dei rifiuti urbani. "Proseguiamo la campagna “rispetta la tua città“ iniziata anni fa: certe cattive abitudini inficiano il lavoro di altri. Sono felice partecipino anche Confcommercio, Amici di via Roma e Confartigianato, oltre ad Asm e Comune. Dal 12 aprile abbiamo già affisso 35 manifesti e poi qualche centinaio di volantini nei negozi".

"Questo – ha chiarito il sindaco – è un ampliamento delle iniziative di sensibilizzazione. È aumentata la quantità di rifiuti e deiezioni abbandonati, dopo l’ondata pandemica. In città sono prodotti 94,7 chili di carta ad abitante all’anno, il doppio di altri paesi similari, 15,54 chili di plastica 15.54, meglio rispetto alla media di 34.35. Ma i grandi temi ambientali partono dalla responsabilità di ogni cittadino. Sappiamo che le nuove generazioni sono più brave degli adulti e speriamo che questi comportamenti diventino di uso comune". Le sanzioni possono arrivare anche a 10mila euro. Però si parte sensibilizzando su 4 semplici comportamenti "pulisci dove il tuo cane sporca", "non gettare per terra il tuo mozzicone", "se abbandoni i rifiuti sei un incivile", "le cicche non vanno gettate per terra". "Un contesto gradevole va a vantaggio del contesto economico" ha aggiunto Isacco Galuzzi di Confcommercio. Sandro Mosconi per Confartigianato ha ribadito: "Auspichiamo arrivino in supporto anche posaceneri portatili, più cestini per le deiezioni i e piccoli aiuti per educare chi trasgredisce". Qualcosa, secondo i commercianti, è migliorato – ha concluso Vincenzo Pezzini degli Amici della via Roma – Ora la gente è meno sfacciata".