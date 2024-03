Donati contributi. Orti sociali presto realtà

Alcuni benefattori del paese hanno donato 6.750 euro per realizzare gli orti sociali a Zelo. Il contributo supporta l’iniziativa promossa dal Comune, in collaborazione con Pro Loco, e dalla Fondazione comunitaria della Provincia di Lodi. In segno di riconoscenza per la generosità dimostrata, l’Amministrazione comunale ha voluto incontrare i donatori in Municipio, sabato scorso, per un momento di ringraziamento e di aggiornamento sull’avanzamento del progetto, ammesso al terzo Bando sociale del 2023 della Fondazione, che ha a sua volta ha assicurato un sostegno per 13.500 euro. Le realtà zelasche che hanno permesso all’iniziativa di concretizzarsi sono Cedior ortofrutta, Dental Care Studio Vassura, Davide Berti, Donato Bassini, Roberto Manclossi, Farmacia Agellum, associazione “Filo d’Argento” e famiglia Barbati in ricordo di papà Giuseppe. "Senza la sinergia tra pubblico e privato non saremmo mai riusciti a raggiungere il risultato - ha detto il sindaco Angelo Madonini -. È la prima volta che a Zelo si realizza un intervento, con l’adesione a un bando della Fondazione comunitaria di Lodi, un traguardo il cui merito va alla collaborazione tra il vicesindaco Daniela Brocchieri e il presidente della Fondazione Mauro Parazzi". Agli orti sociali è stato assegnato un terreno incolto di proprietà comunale, adiacente alla Casa di comunità. Da un primo sopralluogo, se ne potrebbero ricavare circa 30 orti. "I lavori inizieranno a breve, con la pulizia dell’area, la posa delle recinzioni e dei depositi attrezzi. Prevediamo la fine nella tarda primavera - ha precisato il vicesindaco -. All’assegnazione degli orti si procederà in base a un apposito regolamento comunale che sarà predisposto. Il servizio arricchirà la qualità della vita dei nostri concittadini e potrà offrire occasioni di aggregazione".