Disturbi della nutrizione. Un incontro al Verri

Giornata Mondiale contro i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, l’Asst di Lodi promuove un incontro rivolto a tutta la cittadinanza dal titolo “Il Cibo, la Mente e il Corpo“. L’appuntamento è organizzato in sinergia dalle Strutture di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, di Psichiatria e di Pediatria dell’Asst di Lodi, in collaborazione con le associazioni Non Sei Da Sola-Rete Lodi, Nutrimente ETS e con il Comune di Lodi. Si svolgerà giovedì 30 maggio dalle 18.30 alle 20 nell’Aula Magna del Liceo Verri di Lodi.