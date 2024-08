Disturbi alimentari, il centro è fermo

La Regione Lombardia conferma il finanziamento per la realizzazione del Centro specializzato nel trattamento dei disturbi alimentari la cui ubicazione sarà all’interno degli spazi del vecchio ospedale che si affaccia su piazzale Cappuccini a Casalpusterlengo. Di fatto, però, riconosce nel contempo che il cantiere è in forte ritardo. Infatti, l’Asst di Lodi del direttore generale Guido Grignaffini (nella foto) ha presentato alla Direzione Generale Welfare regionale la richiesta di proroga dei tempi di avvio lavori per un intervento che ha già beneficiato di un finanziamento di cinque milioni e 500 mila euro. Infatti, la scadenza inizialmente per la consegna dei progetti sarebbe stata in queste settimane, termine che, se non rispettato, ne avrebbe comportato la decadenza. L’Asst si “giustifica“ ribadendo che “la richiesta di proroga trova giustificazione in una serie di eventi oggettivamente imprevedibili come gli effetti della pandemia non ancora del tutto riassorbiti (il progetto però fu presentato a fine settembre del 2022 dall’allora vicepresidente Letizia Moratti ndr) , nella necessità di dare priorità a quanto previsto dal Pnrr e dalla complessità dell’intervento visto che l’immobile è sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza.“ Nel “pacchetto“ dei finanziamenti regionali, per un totale di sette milioni, spicca anche l’adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi nel presidio ospedaliero di Sant’Angelo Lodigiano per uno stanziamento pari ad un milione e mezzo di euro.