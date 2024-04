Disturba e poi insulta i militari, denunciato

Oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Questo il risultato di una notte brava per un 31enne che nella notte ttra giovedì e venerdì ha messo in scena, uno show di prima grandezza, finendo nei guai. Poco dopo la mezzanotte i militari del borgo sono stati chiamati perché una persona stava cantando a squarciagola in mezzo alla strada. Inoltre, impediva il passaggio alle auto e se la prendeva con i (pochi) passanti. Ma non era tutto, perché quando sono arrivati i carabinieri il 31enne, visibilmente ubriaco, stava litigando con l’esercente di un bar. L’arrivo dei militari ha scatenato una reazione violenta da parte dell’ubriaco che dapprima ha insultato gli uomini i divisa e poi ha preso a minacciarli. I due carabinieri gli hanno chiesto i documenti e lui per tutta risposta si è scagliato contro uno di loro brandendo una bottiglia. A quel punto il 31enne è stato immobilizzato, ma ha cominciato a scalciare a sputare. È stata chiamata un’ambulanza e l’ubriaco è finito in ospedale, dove però è stata necessaria la presenza dei carabinieri per permettere al personale curante di provvedere alle necessità dell’uomo. Alla fine il 31enne è stato congedato con una denuncia.

P.G.R.