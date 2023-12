Discussione e sberle davanti alla stazione. Soccorso un trentenne

Litigio finito a sberle giovedì sera all’esterno della stazione ferroviaria di Codogno. Secondo quanto appreso, due stranieri sono venuti alle mani dopo una discussione accesa per cause ancora al vaglio: erano circa le 19, quando in piazzale Cadorna la baruffa tra i due ha attirato l’attenzione di qualche passante che ha allertato i carabinieri i quali sono giunti sul posto per verificare l’accaduto. Uno dei due contendenti, un 30enne, ha dovuto ricorrere alle cure del personale del 118. Nulla di grave, comunque: l’uomo stato trasferito al Pronto soccorso di Codogno in codice verde.