Diritto alla salute: Comitato in piazza

Il Coordinamento lodigiano per il diritto alla salute stamattina sarà in piazza del Popolo per spiegare ai cittadini che il rispetto dei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza, i tempi prescritti dai medici per le visite) "devono essere rispettati dall’Asst, che deve spiegare e garantire le due possibili soluzioni al problema: visite intramoenia o rimborsi se si va da medici privati".

Saranno raccolte anche firme, così da chiedere al sindaco Elia Delmiglio e al presidente del Distretto dei sindaci, cioè il sindaco di Maleo Dante Sguazzi, "di fare presente a tutti i primi cittadini che devono farsi garanti del diritto alla salute dei cittadini perché quando un medico valuta i tempi di visita stabilisce un periodo oltrepassando il quale oltre si corrono rischi per la salute", ribadiscono Andrea Viani, referente per il Coordinamento, Sergio Galuzzi del Comitato civico ospedali di Casale e Codogno, il presidente dell’Acli Bruno Camiolo, Tea Valentino per Auser. Il messaggio sarà presto divulgato anche a Sant’Angelo e nei paesi più piccoli del Lodigiano.

P.A.