"Diamo opportunità di lavoro". Trattorista e operatore agricolo. Decollano due corsi gratuiti

Due nuovi corsi di formazione gratuiti nel settore agricolo per offrire occasioni di occupazione a venti lodigiani. A proporli è il progetto AgriCulture Sociali 3.0, che vuole diffondere la cultura della sostenibilità puntando su tre aspetti chiave: la sostenibilità sociale, cioé inclusiva verso le persone vulnerabili; la sostenibilità ambientale, perché promuove metodi di coltivazione più rispettosi della natura e la sostenibilità economica, perché efficiente nell’utilizzo delle risorse e capace di rafforzare il Terzo Settore. Per far conoscere questi obiettivi sono stati pensati i due nuovi corsi che si svolgeranno tra marzo e aprile Il primo (da 48 ore) vuole preparare degli operatori agricoli, il secondo (da 12 ore) permetterà a coloro che lo frequentano di diventare conducenti di trattori agricoli e/o forestali.

"I corsi sono pensati per dare le basi e “irrobustire” le conoscenze sul campo in agricoltura, con un taglio poco teorico e molto pratico – spiega Gian Marco Locatelli, facilitatore del progetto - . La nostra idea è quella di proporre alle persone del territorio due opportunità formative che sono nate dal dialogo con le imprese della filiera agricola del Lodigiano e con la Coldiretti. Percorsi che soprattutto rispecchiano le richieste di personale espresse dalle aziende, in modo da offrire autentici sbocchi professionali". I corsi sono completamente gratuiti e vengono organizzati dal Consorzio per la Formazione Professionale di Lodi. E’ possibile partecipare a uno solo o a entrambi i corsi. Chi desidera farlo può inviare la propria candidatura entro le 17 del 7 febbraio 2024 alla mail segreteria.agrisoc3@gmail.com, specificando a quale corso è interessato.