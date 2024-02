Dialoghi in biblioteca. Decolla la seconda edizione

A Zelo Buon Persico torna la rassegna del Comune i “Dialoghi su attualità, arte e cultura“, seconda edizione. Dal 9 febbraio al 17 maggio, sette incontri, organizzati nella sala conferenze della biblioteca, in piazza Italia 23, sempre alle 18 del giorno venerdì. Il 9 febbraio è attesa Ilaria Rossetti, autrice lodigiana del romanzo “La Fabbrica delle Ragazze“; il 23 febbraio l’autrice Annarita Briganti presenta il saggio “Maria Callas. La diva umana“; l’8 marzo 2024 Lorenzo Guerini, presidente Copasir e già ministro della Difesa sarà protagonista di un confronto sul tema “Dal conflitto russo-ucraino verso nuovi orizzonti geopolitici“ ; il 22 marzo l’autore Roberto Gradella presenta la raccolta “30 racconti per evadere“ ; il 5 aprile Francesca Regorda, presidente dell’Associazione Giuliano Mauri (e nipote del compianto artista) e Mario Quadraroli, critico d’arte dialogheranno con Stefano Valera, direttore di “Vivi Zelo“, in ricordo proprio di Giuliano Mauri, “poeta“ della natura; il 19 aprile Pietro Grisi, docente liceo classico “Verri“ di Lodi, terrà una lezione sulla mitologia greca, il 3 maggio l’autore Moreno Schiariti, presenta un progetto letterario sperimentale di auto-pubblicazione e il 17 maggio 2024 Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicoterapeuta illustra il saggio “Fragili. I nostri figli, generazione tradita“. "Il confronto e la condivisione di idee sono alla base della crescita collettiva - dichiara il sindaco Angelo Madonini (nella foto) -. Con la seconda edizione dei "dialoghi" vogliamo ripetere e valorizzare un’esperienza che si è confermata un’occasione preziosa".