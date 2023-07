Lodi: addio al re degli autobus Desiderio Zoncada, fondatore della Star ed ex presidente di Serravalle

Lodi, 8 luglio 2023 – Aveva 87 anni e per decenni è stato il re dei pullman e delle linee di trasporto private della Lombardia. E’ scomparso nella sua città, Lodi, Desiderio Zoncada, il patron del Gruppo Star. Si è spento nella sua casa di via Dante. A comunicare la notizia la moglie Gabriella Cordoni e i 3 figli: Egidio, Pierluigi e Filippo. I funerali si svolgeranno lunedì 10 luglio alle ore 10,30 nella cattedrale della città. Zoncada era nato il 30 ottobre 1935, si era sposato con Gabriella nel 1965. Si era diplomato in Ragioneria all’Istituto Tecnico “A. Bassi” nel 1954 e si era laureato in Economia a Parma nel 1960. Orfano di padre dal 1951 si è occupato delle aziende di famiglia già nel periodo degli studi.

Il “Gruppo STAR” che presiede da sempre è una galassia di aziende dedicate ai trasporti su gomma ed è il più grande fra quelli privati in Lombardia e fra i primi a livello nazionale. Zoncada, a parte la presidenza di Star Spa, Star Mobility di Lodi, Stie Spa (che opera fra Milano, il Varesotto e il Legnanese) e dell’Autostradale di Milano, ha occupato importanti incarichi nelle associazioni di categoria: è stato presidente dell’Asociazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori della Lombardia per oltre 20 anni (1978-1998) e, quasi ininterrottamente, vicepresidente dell’associazione nazionale, dal 1983 per oltre trent’anni.

Presidente dell’Assolodi nei primi anni Novanta ha contribuito al consolidamento dell’associazione appena trasformata dal Gruppo Industriali del Lodigiano, facendo acquisire l’attuale sede di Via Haussmann a Lodi. Su indicazione di Assolombarda (di cui ha fatto parte del consiglio direttivo dal 1990 al 1994, è stato nominato dapprima consigliere (1989), poi vicepresidente e infine presidente (1992-1994) della società Milano Serravalle. E’ stato anche consigliere e vicepresidente della Banca Popolare di Lodi dal 1981 al 2006. Il gruppo ha ormai raggiunto quota mille dipendenti.

All’attività di trasporto passeggeri negli anni Settanta fu affiancata l’attività immobiliare con la

realizzazione di numerose iniziative. Nel 1969 ha realizzato con un socio il passaggio che collega Piazza Vittoria di Lodi con via Solferino.