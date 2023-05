Derubavano con il trucco delle monetine a terra In carcere due peruviani

Arrestati a Cremona due peruviani che, con il trucco delle monetine, avevano derubato una donna fuori dal supermercato Famila Superstore di Manerbio. Agenti in borghese avevano notato un’auto sospetta nel parcheggio dell’ospedale di Cremona. L’hanno seguita fino a Manerbio dove i ladri sono entrati in azione. Con il trucco delle monetine gettate a terra hanno rubato la borsa a una donna. I poliziotti hanno inseguito i ladri fino a Cadignano, frazione di Verolanuova, dove la vettura si è infilata in un vicolo cieco. Due ladri, un uomo di 30 anni pregiudicato e una donna di 20 incensurata, sono stati presi, dopo aspra lotta, mentre il terzo è fuggito. Adesso sono in galera in attesa di processo. P.G.R.