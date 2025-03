Derubato del violino in un autogrill di Roma. Trovato il responsabile

Denunciato un 25enne bosniaco che aveva derubato un 24enne pavese del suo violino e della sua cassa acustica. Quest’ultimo aveva reso noto su vari siti internet il furto subito a Roma in un autogrill della Magliana. E dopo due giorni, era stato contattato tramite social da un uomo che gli aveva chiesto 2mila euro per il “cavallo di ritorno”. La vittima, fingendosi consenziente, aveva quindi fissato un appuntamento con lo sconosciuto, ma poi non s’era presentato. Nel frattempo, aveva già fornito alla polizia gli screenshot delle conversazioni intercorse con lui. Il mattino dopo, gli agenti si sono presentati nel luogo fissato per l’appuntamento del giorno prima e nel box in cui il 25enne stava dormendo, erano nascosti il violino e la cassa.