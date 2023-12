Derubata della borsa col trucco delle monetine

Il trucco delle monetine gettate a terra per derubare le persone purtroppo miete ancora vittime: ieri, verso le 11, nel parcheggio del supermercato Conad, che si affaccia sul tratto urbano della via Emilia a Casalpusterlengo, una banda di “manolesta“ è entrata in azione, prendendo di mira una 63enne di Lodi, che si trovava nei pressi dell’entrata per fare la spesa. La tecnica è ormai consolidata: un tizio attira l’attenzione della vittima facendo notare che ci sono soldi per terra e il complice apre la portiera e ruba la borsa. E così è stato anche ieri. La 63enne si è vista volatizzare soldi e documenti. Già giovedì mattina nel parcheggio del supermercato Bennet di Codogno una donna di San Fiorano era stata avvicinata da due individui che dopo averla distratta chiedendole indicazioni stradali, le hanno portato via la borsetta lasciata sul sedile.