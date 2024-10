"Delirante e livoroso il volantino diffuso dall’ex assessore"

Forza Italia a Codogno attacca a testa bassa l’ex assessore Severino Giovannini e la sua lista civica dopo il volantino diffuso dall’esponente di Giunta silurato a inizio settembre dopo i mutati equilibri politici interni seguenti al passaggio tra i forzisti dei consiglieri di “Codogno Lista Civica“, Gianluca Azzali ed Emilia Vida. "Contenuto delirante", è l’incipit dell’esponente azzurro Gianmario Molinari che, con Azzali, Luigi Mori, che ha sostituito Giovannini, Luigi Melas e Roberta Roarselli, ha organizzato ieri una conferenza stampa di risposta. "Giovannini ha preso tanti voti? Ok, ma la civica era il risultato della fusione di due liste: c’è il lavoro di tante persone". Per Molinari "Azzali e Vida se ne sono andati perché Giovannini non condivideva mai il lavoro di Giunta nonostante le sollecitazioni. Giovannini imputi a se stesso la situazione attuale. E non è stata Forza Italia a decidere l’avvicendamento, ma il tavolo politico allargato a cui anche la civica ha partecipato". Il contenuto del volantino è stato bollato dai forzisti come "livoroso" e "scomposto" con Giovannini accusato di "delirio di onnipotenza".M.B.