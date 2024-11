Deleghe affidate. Ecco la Giunta di Santantonio

Ufficializzata la Giunta della Provincia di Lodi a seguito delle elezioni svolte lo scorso 29 settembre. Il presidente Fabrizio Santantonio (nella foto) ha assegnato le deleghe ai consiglieri per il nuovo mandato. Ai sensi dello Statuto della Provincia di Lodi, "i Consiglieri Delegati esercitano le deleghe ricevute e verificano lo stato di attuazione dei programmi sotto la direzione e il coordinamento del Presidente". Al consigliere Angelo Madonini, lista Lodigiano Terra Nostra-Insieme, sono state assegnate il coordinamento delle funzioni in materia di Protezione Civile e aggiornamento del Piano di Emergenza Provinciale, la Polizia Provinciale, la tenuta del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; al consigliere Massimo Pagani, esponente del Pd e della lista Uniti per il Lodigiano,, sono state assegnate le deleghe a Pianificazione territoriale, Politiche del Lavoro e Centri Provinciali per l’Impiego; Daniele Saltarelli (lista Lodigiano Terra Nostra-Insieme) si occuperà di Pianificazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale in ambito provinciale, Mobilità sostenibile, Autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, Politiche per il turismo, Promozione delle attività culturali; il consigliere Mauro Salvalaglio, esponente di Forza Italia e della lista Lodigiano Terra Nostra-Insieme, curerà Bilancio, Patrimonio e Politiche Ambientali; infine la consigliera Luciana Tonarelli (Pd) avrà le deleghe in Istruzione secondaria superiore, Offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica provinciale, Formazione Professionale, Edilizia scolastica superiore e attuazione interventi Pnrr e Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità.

Luca Pacchiarini