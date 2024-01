Definito il programma della festa patronale

Conto alla rovescia a Codogno per la festa patronale di San Biagio del 3 febbraio, il cui programma è stato definito in questi giorni. Alle 9.45, in municipio, si terrà la consegna degli attestati per i due dipendenti andati in pensione nel 2023, Pierangelo Esposti e Maria Luisa Bescapè. Alle 10.30 si terrà il pontificale in chiesa parrocchiale preceduto dalla tradizionale consegna dei ceri da parte dell’amministrazione comunale. Alle 17.30, nella Raccolta d’Arte Lamberti, il conferimento del Codognese Benemerito alla cantante e attrice Fausta Dana Galli, in arte Dana Valery, oggi 80enne e residente in America e sorella del cantante Sergio Franchi Galli che già ricevette il riconoscimento nel 1980. La donna non sarà presente alla premiazione. La consegna avverrà tra primavera ed estate quando di solito la cantante fa tappa in Italia.