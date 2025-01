Decollano i mercoledì del progetto “Silver“. Momenti di socializzazione per gli over65

Divertimento settimanale gratuito per tutti i pensionati. Questa la nuova proposta del progetto S.I.L.V.E.R. (Servizi Innovativi e Leggeri, Valorizzare Età e Relazioni), promosso da Azienda speciale Consortile Servizi Intercomunali insieme a una serie di partner e finanziato da Fondazione Cariplo. Da domani, ogni mercoledì, al centro anziani di via Gorini 19 di Lodi, dalle 14 alle 16 Lodi, si propone una serie di appuntamenti pomeridiani dedicati agli over 65, che hanno voglia di trascorrere il loro tempo con altre persone, di imparare, giocare, rilassarsi. L’idea è quella di offrire a uno spazio di socializzazione gratuito. Domani ci sarà “La Palestra della mente“, che vuole aiutare i partecipanti ad allenare la memoria divertendosi. Il 29 gennaio, invece, è previsto l’evento intitolato “Stare insieme pitturando“.