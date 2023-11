Decolla un progetto per la valorizzazione del pittore Belloni

Un progetto di valorizzazione a largo respiro dell’opera e della figura di Giorgio Belloni, illustre “figlio“ della comunità cittadina, ed espressione artistica di grande livello a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. Sta prendendo corpo l’iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura, che si svilupperà fino a luglio 2025 e vedrà la luce in diverse fasi: ogni tranche di progetto si concluderà con eventi o iniziative fruibili per il pubblico come ad esempio la catalogazione online, la pubblicazione della monografia di Belloni e di una mostra del celebre pittore. Ieri c’è stata la presentazione con il sindaco Francesco Passerini, l’assessore Silvia Salamina e la curatrice del progetto, Elena Lissoni, storica dell’arte, che ha lavorato in collaborazione con Silvia Capponi e Maria Cristina Vismara. In questa fase, è in atto una ricognizione delle opere di Belloni mediante l’adozione di un rigoroso metodo di raccolta e catalogazione delle fonti (manoscritti, fotografie d’epoca) attraverso un confronto con la comunità cittadina la quale è invitata a partecipare alle ricerche e alla produzione di contenuti, anche in forma anonima (è possibile mandare una mail a progettobelloni@comune.codogno.lo.it). "Il progetto è già decollato e 50 opere sono già state catalogate, altre 50 sono in fase di schedatura, mentre sono già state rubricate 150 recensioni e 50 foto d’epoca" ha ribadito l’esperta. M.B.