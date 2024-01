Daniel Segre in Questura Nuovo dirigente alla Divisione Anticrimine

Si è insediato in Questura il nuovo dirigente alla Divisione Anticrimine. È Daniel Segre, per le forze dell’ordine lodigiane un collega già conosciuto dato che, in passato, ha già operato sul territorio. Lo ha accolto il questore Pio Russo (a destra nella foto con Daniel Segre). Dopo aver conseguito nel 1995 una laurea in Scienze politiche all’Università degli studi di Milano e nel 2004 in Giurisprudenza, Segre ha assunto il primo incarico da funzionario in Questura a Lodi dove ha diretto dal 1999 al 2004 l’Ufficio Immigrazione. Ha poi svolto l’incarico di dirigente del Commissariato di Crema e nel 2020 è stato chiamato in Questura di Pavia come dirigente della Divisione fino all’ottobre del 2022. Nominato poi primo dirigente, Segre è stato chiamato a svolgere il medesimo incarico alla Questura di Sondrio. E ora l’incarico lodigiano.

P.A.