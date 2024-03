Dà fuoco al cestino vicino alla benzina

Rogo nel cestino del benzinaio, è caccia al piromane. Alle 19.50 di lunedì un passante ha segnalato un principio d’incendio nel cestino dell’area di servizio Ip di Codogno. L’impianto si trova in viale Gorizia e proprio per la presenza di liquidi infiammabili, l’episodio è stato di una certa pericolosità. Fortunatamente, però, il pronto intervento dei vigili del fuoco, arrivati con l’autopompa dal comando provinciale di Lodi, ha scongiurato il peggio. Erano presenti anche i carabinieri della compagnia di Codogno che ora cercheranno di far luce sulla vicenda. Secondo i primi accertamenti, l’incendio sarebbe stato appiccato da un ragazzino, anche se ora è da chiarire se si sia trattato o meno di un atto volontario o accidentale. Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare l’interessato per metterlo davanti alle proprie responsabilità. P.A.