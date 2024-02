Da Fondazione Comunitaria 340mila euro per il territorio. Sono cinque i bandi previsti

Mauro Parazzi e Cristina Baroni, presidente e segretaria di Fondazione comunitaria della provincia di Lodi, hanno presentato i nuovi bandi territoriali possibili con risorse di Fondazione Cariplo. Ci sono a disposizione ancora 340mila euro, (che con raccolte e fondi propri dei proponenti potranno essere raddoppiati) per cinque bandi. "Una delle novità è l’idea che, attraverso i bandi, si lavori insieme. Poi si mantiene la nostra proposta di apertura ai Comuni, che prima non era possibile, purché investano a propria volta loro risorse – ha esordito Parazzi –. Abbiamo anche raggiunto elementi premiali per chi lavora insieme, soglie più alte di contributo e questo sta funzionando. Tutto per avere risposte di più alto respiro e più efficaci". "C’è anche la conferma, per il secondo anno, di un bando legato ai giovani che l’anno scorso ha funzionato bene, con 16 progetti presentati – ha aggiunto la segretaria –. Progetti o fatti da giovani o per i giovani o da giovani per i giovani". Per il primo anno, inoltre, la cultura ha lo stesso budget del bando dedicato al sociale."Crediamo che tutto il territorio oggi possa essere protagonista per cultura, attrattività turistica" ha sottolineato Parazzi. Per il “bando giovani“ sono disponibili 40mila euro. Non solo per i giovani fino a 30 anni come beneficiari, ma anche come protagonisti. Se soli i proponenti possono ottenere massimo 10mila euro, se in partenariato fino a 30mila. Si chiede la raccolta del 30% dell’importo stanziato da Fondazione. In tutti i bandi c’è una premialità per chi presenta progetto in partenariato con almeno 3 enti. Per il “bando tutela del patrimonio“ budget da 50mila euro, sempre 10mila al singolo proponente e fino a 30mila per almeno 3 enti. In caso di restauri di beni tutelati, almeno il 5% dei costi di progetto deve riguardare la valorizzazione del bene. C’è il 50% di percentuale di raccolta.

Per il “bando sociale“ e quello “culturale“ ci sono a disposizione 100mila l’uno. Massimale di 15mila per ente singolo e 30mila per tre enti per il primo. "Si accettano progetti socio–sanitari solo se non previsti da standard regionali" hanno chiarito i promotori. Qui va raccolto il 50%. Per le attività culturali "abbiamo aumentato il budget perché nella scorsa edizione abbiamo visto fermento" ha evidenziato insiste Parazzi. Ci sono 10mila euro disponibili come massimale per richiedente singolo e 40mila per almeno tre enti, con raccolta del 30%. Infine per il “bando ambiente“ il budget è di 50mila, 10mila euro per ente singolo e 30mila per almeno tre enti. I progetti possono essere presentati entro il 12 aprile e poi, in caso di non esaurimento delle risorse, a settembre. "Entro il 18 maggio pubblicheremo i progetti approvati, entro l’8 luglio andranno raccolti i soldi e i progetti andranno conclusi entro il 30 giugno 2026". Paola Arensi