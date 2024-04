Cubo di Rubik, la gara. Più di centodieci iscrizioni nel giro di nove minuti

Saranno oltre 110 i partecipanti del Lodi Speedcubing 2024, gara ufficiale di risoluzione di diversi tipi di cubi di Rubik che si terrà sabato e domenica dalle 8 alle 19 al palazzetto Itis Volta in via Papa Giovanni XXIII. Le iscrizioni sono andate esaurite nel giro di 9 minuti. Verranno a competere rivali da tutta Italia, qualcuno anche da Polonia, Ucraina e Romania, per la maggior parte minorenni.

Le gare ufficiali saranno di nove categorie, dalla risoluzione in velocità del classico cubo 3x3x3, al 2x2x2, al 4x4x4, 5x5x5x, al 3x3x3 ma con una mano o bendati. Novità di quest’anno anche le risoluzioni del Megamix, ovvero il Rubik dodecaedro, lo square-1 e il clock. L’ingresso per i curiosi è libero, verranno allestiti anche tavoli con i cubi per i non esperti.

"È il secondo anno di fila che ospitiamo questa disciplina particolarissima, uno sport mentale che porta a Lodi molti curiosi", ha spiegato l’assessore alla Cultura Francesco Milanesi. A organizzare l’evento, le cui gare sono ufficiali e utili poi per i Nazionali, è l’associazione K80, cui il presidente Massimiliano Cappellato ha spiegato che "nel suo piccolo l’evento ha il suo giro, si riesce a portare persone e farle fermare anche in luoghi fuori dal centro, portando introiti per bar e hotel".

Alessandro Magenis, referente locale di Cube Italy, aggiunge: "Ci saranno anche ospiti importanti come Valerio Locatelli, più volte campione italiano. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su YouTube e Facebook così avremo spettatori da Francia, Spagna, Inghilterra e dal resto del mondo. Oltre alle gare ci saranno anche momenti d’incontro, io ad esempio presenterò il mio libro che racconta della cultura intorno al cubo".

Luca Pacchiarini