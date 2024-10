Crespiatica, operaio si ferisce al braccio mentre fa manutenzione a un macchinario

Crespiatica (Lodi), 11 ottobre 2024 – Si ferisce a un braccio mentre fa manutenzione a un macchinario e finisce in ospedale. Paura, nella prima mattinata dell'11 ottobre 2024, in una ditta di Crespiatica che opera nel settore degli adesivi industriali a base solvente e acqua, per l'industria calzaturiera, serigrafica, pelletteria, nautica. Il soccorso sanitario è stato attivato, insieme alle forze dell'ordine, per un infortunio.

L'episodio ha interessato un lavoratore del 1997, residente a Crespiatica che, secondo la prima ricostruzione dell'accaduto, durante la pulizia e manutenzione di un macchinario, ha riportato lesioni all'avambraccio destro. La causa dell'incidente sul lavoro è ancora da chiarire e al vaglio degli organi competenti. Il ferito è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo e per fortuna, nonostante la serietà del trauma, non corre pericolo di vita. Presenti sul posto l'Agenzia di tutela della salute, il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e il 118 con l'elisoccorso arrivato da Bergamo, che ha eseguito il trasporto in ospedale, l'auto medica e un'ambulanza della Croce rossa.